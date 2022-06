Eduardo Ramírez acepta su condición de Lado B, pero aseguró que Pitbull Cruz no solo no podrá noquearlo, sino que no podrá vencerlo.

¡Guerra mexicana! Eduardo Ramírez no da al Pitbull Cruz oportunidad de vencerlo

El próximo 4 de septiembre habrá guerra mexicana en la Crypto.com Arena de Los Angeles cuando Isaac El Pitbull Cruz y Eduardo Zurdito Ramírez se enfrenten en el combate co-estelar de la cartelera que estarán protagonizando el excampeón mundial de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB Andy Ruiz y el cubano Luis Ortiz.

Por el protagonismo que ha ganado en los últimos años, especialmente desde que el boxeo retomó actividades tras el parón que provocó la pandemia de coronavirus, Cruz será el Lado A en el cara a cara y es favorito a quedarse con la victoria, pero Ramírez confía en tener con qué dar la sorpresa.

Los récords que ambos peleadores registran como profesionales reflejan paridad, pues El Pitbull tiene 23 victorias, 2 derrotas y un empate; mientras que Ramírez se presentará con 27 victorias, 2 derrotas y 3 empates. Claro que en el último tiempo, de los dos, es Cruz quien asumió desafíos de mayor riesgo.

De todos modos, Eduardo Ramírez no solo opinó que el de Ciudad de México no podrá noquearlo, sino que aseguró que no saldrá derrotado del cuadrilátero. “Estoy subiendo de peso para esta pelea, pero eso solo significa que seré mucho más fuerte", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Y agregó: “Estoy emocionado por esta oportunidad, porque después de que gane, seré reconocido como uno de los mejores peleadores en mi nueva división. No va a superarme y no puede noquearme, por lo que no tiene forma de ganar. Estoy planeando mostrarle al mundo lo que puedo hacer contra un oponente perfecto para mí”.