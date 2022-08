Una de las peleas que ha pedido a grito Jake Paul es el choque contra Canelo Álvarez, a quien acusó de tenerle miedo. Por otro lado, el tío de Floyd Mayweather, Jeff, salió a cruzar al youtuber al decir que nunca habrá esa pelea porque el entrenador tiene miedo de que el tapatío lo pase por arriba dentro de un ring.

Desde la aparición del youtuber en el mundo del boxeo han sido una gran cantidad de peleadores que quisieron que se lleve la pelea adelante. Es por este motivo que el estadounidense no a realizado aún una pelea ante un rival que profesional que tenga varias peleas.

Es más, hace unos días se jactó en decir que consideraba que podía vencer al tapatío luego de las falencias que reveló en su última pelea. “Sé que le puedo ganar, muchos se ríen, pero Dmitry Bivol mostró que se le puede ganar. Tengo un estilo muy similar al suyo. Velocidad, alcance y un poder muy parecido”, comentó Jake Paul a Talk Sports.

Por otro lado, en las últimas semanas ha pedido a grito el nombre de Canelo Álvarez y a quien trató de cobarde por no querer enfrentarlo, por lo que Jeff Mayweather salió a cruzarlo y marcó el verdadero motivo por el que el joven youtuber no tendrá la pelea que quiere. “Creo que es una pelea de la que nada más habla y habla Jake Paul, pero tiene un entrenador que nunca lo dejaría pelear contra Canelo. Nunca va a pasar. Canelo pasaría por encima de él. Me da risa que piensen que tiene miedo”, el tio de Money a The Mayweather Channel.

Cabe recordar que el sábado pasado, tanto Jake Paul como su promotora anunciaron que se caía la pelea del próximo sábado, por lo que se ganó una catarata de críticas. A pesar de esto, el influencer destacó que tiene tres rivales en la mira: Mike Tyson, Aderson Silva y Nate Díaz.