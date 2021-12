Una de las grandes peleas en el 2021 sucedió en marzo de este año cuando Juan Francisco Estrada venció con polémica a Román González por los Títulos Mundial AMB y CMB, versión franquicia, Súper Mosca. Por otra parte, tras varias idas y vueltas, diferentes reportes anuncian que habría fecha para que se lleve adelante la trilogía en el 2022.

El boxeo se sacó una gran deuda con sus fanáticos luego de que se haya dado la revancha entre los dos mejores peleadores de las 115 libras. No podía no darse el gusto de que no se una de las revanchas más esperada para aficionados y especialistas en unos de los pesos siempre que da espectáculo y donde el poder se siente.

Por otro lado, tras la gran pelea que realizaron el pasado 18 de marzo, se especulaba que puedan realizar la trilogía a fines de 2021. Sin embargo, Chocolatito González se contagió de COVID-19 por lo que se canceló cualquier tipo de plan y llevó a que la pelea se espere para el 2022.

Por otra parte, en las últimas horas, Boxing Scene informó que la pelea entre el Gallo Estrada y Román González se podría llegar a realizar el próximo cinco de marzo. Sin sede confirmada, el combate se unificatorio sería transmitido por DAZN.

A su vez, el Campeón Regular CMB Súper Mosca, el tailandés Sor Rungvisai, estaría defendiendo su cetro ante el mexicano Carlos Cuadras el próximo cinco de febrero como parte de la cartelera que tendrá como fondo el choque entre Jessie Vargas y Liam Smith. Cabe recordar que el Príncipe venció al asiático en 2014 por la vía de las tarjetas.