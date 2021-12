El último sábado, Gilberto Ramírez dio una exhibición para superar por la vía rápida al cubano Yunieski González en el AT&T Center de San Antonio. Por otra parte, tras su victoria, el nacido en Sinaloa apuntó todos sus cañones contra Dmitry Bivol al decirle que ya no se puede ocultar más debido a que ahora deberá defender su cinturón contra él.

El excampeón del mundo de los supermedianos realizó una fuerte restructuración en su carrera luego de haberse separado de Bob Arum y Top Rank. Tras dos peleas organizando sus propias peleas, el Zurdo arribó a Golden Boy Promotion y se encuentra muy cerca de volver a pelear por un cetro mundialista tras un parón que tuvo por lesión.

Por otra parte, el último sábado conseguió su chance mundialista y será ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Tras el combate, el mexicano le lanzó varios dardos al ruso, quien, según él, no quiso firmar un contrato para pelear en el 2021 por fajín que tiene de las 175 libras.

“Llegó la hora de la verdad. Bivol, ya no puedes correr”, comenzó el Zurdo Ramírez según lo informado por Izquierdazo. Por otra parte, habló del choque ante el Yunieski González al decir que “sabía que iba a ser una pelea muy complicada, lo vi a los ojos y sabía que no tenía nada de miedo, no tenía nada que perder. Eventualmente sabía que tarde o temprano llegaría ese nocaut que buscamos”.

Por último, dejó claro que quiere volver a demostrar de dónde viene y enseñar lo que pueden hacer los mexicanos. “Esto es muy grande para mí, es una gran chance. Vengo desde México a enseñarles a las personas que se puede, que no hay atajos, crean en sus sueños que se puede llegar hasta donde quieras. Solo se trata de la dedicación, el deseo y la disciplina por conseguir algo”, finalizó el Zurdo Ramírez.