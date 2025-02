David Benavidez está en el mejor momento de su carrera. El estadounidense sigue brillando, acumulando victorias y el éxito que obtuvo este sábado 1 de febrero ante David Morrell en el T-mobile Arena de Las Vegas le abre muchas puertas de cara a un futuro que se torna más que interesante para el Monstruo Mexicano.

El posible futuro de David Benavidez en el boxeo

En primer lugar, hay que decir que, aunque haya vencido a Morrell, no lo hizo de una forma tan contundente y eso genera algunas dudas. ¿Verdaderamente podría competir de igual ante Artur Beterbiev o Dmitry Bivol? Se menciona a estos dos candidatos porque son quienes mandan hoy por en los semipesados. El próximo 22 de febrero los rusos tendrán una revancha para volver a buscar al campeón unificado e indiscutido de las 175 y David quiere al ganador de dicha contienda.

Lo cierto es que ninguno de los dos europeos ha mostrado un entusiasmo muy alto por pelear con Benavidez, sino más bien todo lo contrario, ya que lo desestiman. Aún así, si los entes reguladores entienden que el norteamericano es el elegido para subirse al ring con Artur o Dmitry, entonces será una contienda a la que nadie le podrá escapar y, en caso de que esto suceda, llegaría para la segunda mitad del año.

David Benavidez dominó con claridad a David Morrell y se quedó con una justa victoria en Las Vegas. (GETTY IMAGES)

Ahora bien, el nombre de Canelo Álvarez parece haber quedado atrás. Benavidez se ha encargado de remarcar una y otra vez en los últimos días que no tiene intenciones de volver a las 168 libras, ni aunque sea por Saúl. Esto hace que el duelo ante el campeón de los supermedianos se aleje casi por completo, ya que en los planes del tapatío no entra regresar a las 175 libras, donde no la pasa nada bien. ¿Historia terminada?

De esta manera, lo que resta es esperar al paso de los meses y que sea el tiempo el que acomode las cuestiones para un Benavidez que tiene claro lo que desea, pero aún parece no haberse ganado el respeto que pretende para que su voz sea escuchada al nivel de una figura mundial que puede imponer condiciones o elegir las peleas que más le interesan.