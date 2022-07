A horas de chocar por el Título Mundial CMB Pluma CMB, Rey Vargas y Mark Magsayo no se guardaron nada en ante último cara a cara.

El próximo sábado Rey Vargas quiere volver a ser campeón del mundo cuando enfrente al Campeón del Mundo CMB, Mark Magsayo. Por otro lado, en el ante último cara a cara previo al pesaje, el filipino lanzó munición pesada contra el mexicano al decir que espera que no corra dentro del ring.

Vargas fue uno de los grandes boxeadores que tuvo el pugilismo nacional ya que tuvo un largo reinado en el peso súper gallo. Sin embargo, con la aparición del Vaquero Navarrete, el nacido en Ciudad de México quedó relegado como uno de los mejores peleadores de la categoría.

Por otro lado, el próximo sábado enfrentará al campeón del mundo pluma CMB, Mark Magsayo, quien en el día de hoy lanzó munición pesada contra él. “Espero que no andes corriendo por el ring. Que sea una gran pelea para el público”, comentó el filipino en conferencia de prensa. Y agregó: “Si quiere que nos fajemos, nos vamos a fajar. Le tengo que agradecer al equipo y a él su halago que me hicieron al traer gente de Filipinas y añadirlos a su equipo, saben que no soy cualquier rival”.

A su vez, el peleador de la tierra de Manny Pacquiao comentó que no esta preocupado por lo que llegue a suceder el próximo sábado y que ha enfrentado a grandes boxeadores de la categoría. Por su parte, Rey Vargas contestó “Entre más alto, más duro caen” a lo que el filipino contestó “nunca has peleado con alguien como yo”, mientras que el mexicano cerró: “ni tú contra mí”.