Isaac Cruz viene de realizar una gran presentación ante Gervonta Davis cuando perdió por el Título Mundial AMB Ligero en Los Ángeles, California. Por otra parte, luego de su gran presentación el mexicano recibió un tiro de Ryan Garcia, que dijo que era un peleador de Clase C, el Pitbull dijo que está listo a enfrentar a un mandíbula de cristal como él y que le pelea en el patio de su casa. ¡Hay tiro!

No hay dudas de que el nacido en Ciudad de México perdió la pelea ante The Tank ya que conectado algunos golpes y fue a las tarjetas, pero la defensa y los pocos golpes que conectó el estadounidense fueron claros para quedarse con la contienda. De todas maneras, eso no quita que el mexicano no se haya ganado una nueva oportunidad mundialista.

Por otra parte, tras el combate, Gervonta Davis recibió varios tiros por el combate que había realizado debido a que peleó ante un boxeador que fue llamado de último momento tras caerse Rolly Romero del pleito. Uno de ellos fue Ryan García que dijo que el estadounidense había ganado ante un rival de Clase C en el Staples Center de Los Ángeles.

A menos de una semana de la pelea, Isaac Cruz le contestó al boxeador de Eddy Reynoso y dijo que estaba dispuesto a pelear contra él. “Está bien es libre de expresión. Ahora sí yo no tengo que hablar abajo del ring. Que me diga o que llame a mi promotor y donde hay que firmar, y voy hasta el patio de su casa a pelearle sin problema”, expresó el Pitbull a Boxeo Mundial.

Y agregó: “Ahora sí al oponente de las 135 que pintaban como imposible, le dimos pelea, aguantamos doce rounds. Creo que estoy listo para quien sea. Estoy listo para el mandíbula de cristal Ryan Garcia, (Devin) Haney, (Vasyl) Lomachencko, (George) Kambosos. Para quién sea”. A su vez, en sintonía a las últimas declaraciones de Gervonta Davis, el Pitbull comentó “Tenemos que hacer caso a los buenos comentarios de grandes peleadores. Ahí está Mayweather, y no peleadores tontos que son campeones de redes sociales. Acabamos de demostrar que somos grandes peleadores, no dijimos que no (a pesar del tiempo poco tiempo que había para llamarlo) e hicimos una gran pelea”.