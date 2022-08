La llegada de los youtubers o streamers al boxeo ha generado mucha polémica entre los diferentes fanáticos debido a que hay una porción que considera que no deben estar en las grandes carteleras, mientras que el resto no. Por otro lado, lo que queda claro es que Ibai Llanos comienza a asustar a Canelo Álvarez y a Floyd Mayweather luego de los números que generó en La Velada del Año 2.

El arribo de personalidades de las redes sociales y de las diferentes plataformas de video al deporte de los puños ha dado una bocanada de aire fresco a una disciplina que muchas veces no atrae a los grandes públicos porque no se enfrentan los mejores ya se porque no hay acuerdo entre las diferentes partes. Un claro ejemplo es lo que ha sucedo a lo largo de los últimos años con Gennady Golovkin y Saúl Álvarez, y lo que sucede en estas horas entre Terence Crawford y Errol Spence Jr.

Por otro lado, Ibai Llanos generó un producto en la comunidad hispana y latinoamericana que es muy diferente a lo que realizan Jake y Logan Paul. Este caso, como explica en su informe Izquierdazo, el morbo es lo que atrae a los seguidores a ver a dos youtubers que se odian enfrentarse dentro de un ring, pero con reglas claras, ya que pelean bajo el reglamento amateur, con equivalencia de pesos y récord.

Por otra parte, el éxito que ha tendido este tipo de cartelera se ve en los números debido a que en la primera edición tuvo un promedio de 1,080,107 espectadores y un pico en el minuto de oro de 1,544,829, mientras que en la segunda duplicó al marcar de promedio 2,422,151 y el minuto de oro tuvo 3,356,074. El gran motivo se da en que el evento no es una venta de PPV y las ganancias la sacan en publicidades como Spotify, Pepsi, MaxSamsung, Disney + y Grefusa.

Cabe destacar que los números de la Segunda Velada del año superaron al choque entre Floyd Mayweather vs. Canelo Álvarez, 2.2 millones de PPV, y a Floyd Mayweather vs. Óscar de la Hoya, 2.4 millones de PPV. Por otro lado, delante de Iba Llanos quedaron Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, 4.3 millones de PPV, y Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, 4.6 millones.