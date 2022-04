Si podía haber alguna duda sobre el nivel de boxeo que podía presentar Errol Spence tras mantenerse inactivo desde diciembre de 2020, este se encargó de despejarlas desde el primer asalto de su combate de unificación de títulos mundiales ante Yordenis Ugas, que tuvo lugar este sábado en el AT&T Stadium de Arlington.

El estadounidense mostró una versión muy superadora de su última presentación ante Danny García y terminó llevándose la victoria por nocaut técnico en el décimo asalto, para arrebatar al cubano el título mundial de peso wélter de la AMB y acumular ya tres de los cuatro grandes cinturones de la división.

Spence ya tenía en su poder los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, por lo que solo le queda por conquistar el título de la OMB que pertenece a Terence Crawford para volverse campeón mundial indiscutible en las 147 libras. Y no tardó en pedir esa pelea una vez finalizada su tarea en Dallas.

Consultado sobre lo que venía a continuación para su carrera, The Truth solo apuntó en una dirección: “Todo el mundo sabe a quién quiero a continuación. Quiero a Terence Crawford a continuación. Esa es la pelea que quiero, esa es la pelea que todos los demás quieren. Terence, voy por ese maldito cinturón”, expresó para despertar la ovación de los fanáticos.

¿Cuál fue la respuesta de Terence Crawford al desafío de Errol Spence?

Si bien se lo esperaba como invitado de lujo, Terence Crawford no acudió al AT&T Stadium de Arlington para ver el combate entre Errol Spence y Yordenis Ugas. Sin embargo, no tardó en responder desde las redes sociales al desafío que le lanzó el campeón mundial unificado de la AMB, la FIB y el CMB. "Felicitaciones, Errol Spence. Gran pelea. Ahora sucederá la verdadera pelea. No más charlas, no más al otro lado de la calle. ¡Hagámoslo!", escribió desde su cuenta de Twitter.