Esta semana Óscar de la Hoya comenzó a decir que Jaime Munguia puede hacerle frente a Dmitry Bivol. Por otra parte, quien ahora habló al respecto fue el propio boxeador mexicano al marcar que puede derrotarlo dentro de los 12 asaltos. ¿Se empieza a negociar la pelea?

"Podrían pensar que es una locura porque Jaime ha estado peleando en el peso mediano. Pero tanto él como su copromotor Fernando Beltrán ven algo que les gusta en esa pelea. Jaime es grande y muy fuerte. Tiene que trabajar duro para alcanzar las 160 libras. Una de las últimas peleas que peleó por encima del peso y se sintió muy fuerte y rápido. Entonces no es tan loco", comentó Éric Sánchez, presidente de Golden Boy Promotion.

Por otra parte, luego de las palabras de Óscar de la Hoya y el mandamás de su promotora, quien habló fue Jaime Munguia con No puedes jugar a boxeo y comentó que no es invencible el Campeón del Mundo AMB Welter. “La verdad no sé nada de lo que ha hablado Óscar. He visto lo que pusieron nada más. pero sinceramente creo yo que no hay pláticas, no hay nada, pero puede ser una posibilidad”, expresó.

Y agregó: “Mido 1.85 metros, mido dos centímetros más que Bivol. Estoy un poquito más alto, entonces yo creo que el peso no sería un problema”. Además, el peleador nacido en Tijuana comentó que hay muchas posibilidades de salir con la mano en alto el peleador que derrotó a sus compatriotas en las tarjetas. “Pienso con todo respeto la verdad que no”, expresó en referencia a que no es invencible el ruso.

Cabe recordar que Jaime Munguia desde que llegó a medianos no ha podido tener una verdadera prueba en las 160 libras. A su vez, según lo informado por Mike Coppinger, Gennady Golovkin tiene cero interés en llevar adelante una defensa mandataria contra el mexicano.