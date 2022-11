El próximo 19 de noviembre Jaime Munguía volverá por última vez al ring para enfrentar al argentino Gonzalo Coria en Guadalajara. Por otro lado, en las últimas horas, el nacido en Tijuana analizó el año que tuvo y no dudó en lanzar muniicición pesada contra Golden Boy Promotion y Zanfer Boxing.

Sin duda, la llegada del peleador de Erik Morales a las 160 libras se imaginaba con una rápida pelea en mundialista en el peso medio. Sin embargo, desde enero de 2020, el mexicano no ha parado de tener peleas que no han sido trascendentales para su carrera en el peso medio.

Por otro lado, en las últimas horas, Jaime Munguía habló de su pelea contra Gonzalo Coria e implícitamente se mostró molesto por el año que tuvo. “Estaba entrenando para una gran pelea, pero no sucedió”, comenzó el excampeón del mundo en dialogos con Boxing Scene al referirse al manejo que recibió de Golden Boy Promotion y Zanfer Boxing.

Y agregó: “Estoy muy agradecido de volver a pelear en México. No fue el año que esperaba, pero será mi terca pelea en 2023. Gano más experiencia con cada pelea, y me mantengo activo para seguir creciendo como peleador”. Además, habló de la pelea que se terminó por caer y cuáles son sus deseos para el próximo año

“Me decepcionó saber que la pelea fracasó. Parecía estar programada para finales de octubre, y ya estaba en mi campo de entrenamiento. Después, nos dijeron que la pelea ya no sucedería, y que no me iba a presentar en esa fecha. Pensé que así se había acabado mi 2022“, comentó Jaime Munguía. Y añadió: “Realmente, espero que 2023 me traiga buenas peleas. De todas formas, estoy muy agradecido de volver a pelear, y hacerlo en México. Me gusta poder presentarme frente a toda mi gente, y abrazar al público que siempre me brinda su apoyo incondicional".