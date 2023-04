El 2022 sin duda no ha sido uno de los mejores momentos para la familia de Julio César Chávez debido a que su hijo mayor tuvo que ser internado para poder afrontar su adicción a las drogas. Por otra parte, tras afrontar el momento más desgarrador de su vida, Junior habló con la prensa y realizó un crudo reglamento sobre lo que vivió mientras se recuperaba. ¡Escalofriante!

El mejor momento del excampeón del mundo se lo vio cuando logró ser monarca de las 160 libras, pero frente a Sergio Maravilla Martínez comenzó una fuerte debacle en su carrera. A su vez, su última gran pelea fue ante Canelo Álvarez, combate en el que terminó perdiendo por paliza.

Por otra parte, los últimos años han sido polémicos para Julio César Chávez Jr, pero en el 2022 terminó internado. A su vez, realizó una cruda confesión sobre lo que sentía cuando estaba internado. “Lo más difícil es también estar encerrado, pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto, y no me he dado cuenta’, te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio, no manches es algo increíble, no te puedes imaginar, llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía”, expresó en Un Round Más.

Y agregó: “Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno, al principio decía ‘está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí’”.

Por último, el excampeón de los medianos explicó a qué sustancia era adicto. "Tomé las cosas para bien, salí motivado a entrenar para continuar con mi carrera, porque esa fue la motivación, te comparto que yo no tomaba ni me drogaba, usaba muchas pastillas para bajar de peso y se me convirtió en un problema, quería tomar más y más y me estaban haciendo daño", finalizó Julio César Chávez Jr.