Tras la última victoria de Julio César Chávez Jr. en Florida ante Uriah Hall, el mexicano no se detuvo en las críticas que recibió por no haber dado el espectáculo que se esperaba, sino más bien se enfocó en la importancia de haber vuelto a la acción tras un largo periodo de inactividad y en señalar a su rival, al cual venció por decisión unánime.

Lo que sucedió fue que el estadounidense fue comparado con Canelo Álvarez por parte del hijo de la leyenda, quien dio a entender que, desde su duelo con el tapatío, nunca había enfrentado a un rival dopado como le tocó en su momento y en esta ocasión.

La acusación de Julio César Chávez Jr. hacia Canelo Álvarez

“No me acuerdo que haya sentido a otro peleador tan dopado desde que peleé con el Canelo. Me critican después de que peleé con un güey que pesaba 220 libras, picado, y le pegué una paliza. Gente envidiosa, ya quisieran”, declaró Chávez Jr. en un video que dio la vuelta al mundo.

Si hay algo que destaca la carrera de Canelo Álvarez es su deportividad y su gran profesionalismo. Por eso, la acusación fuerte sorprendió a todos, ya que se trata de un protagonista más que importante atacando a una leyenda del deporte de tener una actitud antideportiva. Álvarez ni se detuvo a responderle a quien venció allá por el año 2017 y el de Guadalajara se mantiene enfocado en su próximo desafío el cual será el siguiente 14 de septiembre en Las Vegas ante el puertorriqueño Edgar Berlanga.

Allí, Canelo expondrá sus títulos de los supermedianos excepto el de la FIB, ya que este último le fue retirado después de la que después de que la Federación Internacional de Boxeo colmara su paciencia ante una respuesta negativa de Saúl para enfrentar al retador obligatorio, William Scull.

Por el otro camino quedó Julio César Chávez Jr., quien después de un nuevo éxito se mostró abierto a enfrentar cualquier posibilidad, entre las que se incluían un duelo ante David Benavidez, el estadounidense que en las últimas horas confirmó que peleará la división de los semipesados, algo que se acerca a un Chávez Jr. que su último combate lo realizó en la categoría crucero.