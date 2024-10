El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez ha expresado su deseo de que sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, se retiren del deporte. Según la leyenda, ellos ya han ganado suficiente dinero y no necesitan seguir arriesgando su salud y el honor de la familia.

Chávez Jr., de 38 años, ha tenido una carrera muy buena, con un récord de 54 victorias y 6 derrotas. Omar, de 34 años, ha logrado 31 victorias y dos derrotas. Aunque ambos han tenido éxito, su padre cree que es hora de dejar el boxeo.

El pedido de Julio César Chávez a sus hijos Julio César y Omar

Chávez, quien se retiró del boxeo en 2005 con un récord de 107 victorias y seis derrotas, sabe los riesgos que conlleva el deporte: “Julio ya está de salida, ya no le queda mucho tiempo en el boxeo. Omar tampoco, yo ya no quiero que peleen, la verdad, pero yo no puedo tampoco prohibirles porque ya son adultos”.

Y además, agregó: “Ahorita las cosas están que no me lo creo. La verdad Julio está muy bien, bendito sea Dios, libre de cualquier adicción, Omar también. Ya el boxeo no es la prioridad, que peleen unas tres, cuatro o cinco peleas y lleven su vida limpia, que estén limpios de adicciones, que estén bien con sus hijos, con su esposa. El boxeo ya que lo agarren como un hobbie unas tres, cuatro o cinco peleas y vámonos ya”.

“Mira, Julio está muy bien económicamente gracias a Dios. Omar es el que tuvo una caída ahí de apuestas y casi perdió todo nada más le quedó su casa. Entonces es por eso que lo metí a la clínica, porque imagínate, dejó ‘pelona’ a su mamá”, sostuvo Chávez padre.

“Yo lo que quiero es que hagan unas tres o cuatro peleas y que ya se retiren, y después hay muchas cosas. Acuérdate que a su mamá le dejé, no te imaginas, hay muchos terrenos, casas y todo para que (Omar) él pueda construir y vivir de sus rentas y todo eso. Ellos están bien económicamente, con eso te digo todo”, cerró.

La familia Chávez ha sido una dinastía en el boxeo mexicano, con varios miembros destacados en el deporte. Sin embargo, Julio César Chávez quiere proteger a sus hijos y asegurarse de que no sufran las consecuencias a largo plazo del boxeo. La decisión de retirarse es difícil para cualquier atleta, pero la preocupación de la leyenda por sus hijos es comprensible. Solo el tiempo dirá si Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez seguirán el consejo de su padre y se retiran del boxeo.