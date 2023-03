Apenas se enfrentó a un boxeador profesional, Jake Paul mordió el polvo. Más allá de lo ajustadas que fueron las tarjetas, porque incluso hubo uno de los tres jueces que lo vio ganar, haber perdido ante un peleador tan terrenal como Tommy Fury hace que se vea muy lejano aquel sueño de llegar a convertirse algún día en campeón mundial.

Lo primero que hizo el youtuber fue pedir revancha. Y es muy probable que el británico la acepte debido a que para él fue, por amplio margen, la velada más redituable de su carrera, tanto a nivel económico como a nivel de popularidad. Por otro lado, ya fueron muchos los que le recomendaron a Paul volver a pelear con los de su clase, enrostrándole que no da para más.

Pero Jake Paul no es de los que dan fácilmente el brazo a torcer y tras llamarse un par de días a silencio encontró la excusa perfecta para intentar demostrar que lo que sucedió este domingo en Arabia Saudita estuvo fuera de la normalidad. Quees capaz de vencer no solo a Tommy Fury, sino también a muchos más dentro del boxeo profesional.

"Estuve enfermo durante cuatro semanas de un total de nueve que duró mi campamento de entrenamiento. Tuve un desfase horario otra semana. Lo que me molesta es que no tuvo nada que ver con él. No era tan bueno en absoluto. Creo que Anderson Silva era más duro que él", protestó.