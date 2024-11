Las repercusiones por Jake Paul siguen y no se detienen. Ahora, quien salió a dar su opinión sobre el tema fue Jaime Munguía. El mexicano, estrella completa del deporte en el peso supermediano, compartió sus pensamientos sobre la participación del youtuber en el boxeo y no dudó en mostrar su respeto ante alguien que está creciendo y demostrando nivel.

ver también "Yo le di nacimiento a su carrera boxística y estoy aquí para terminar con ella"

Muchos no aceptan a Paul en el deporte porque le restan mérito al enfrentarse ante deportistas ya retirados y que están en un momento completamente distinto al que supieron brillar. Aún así, para Munguía esto no representa un valor muy importante para no reconocerlo como boxeador, por lo que elige elogiarlo como tal por el riesgo que implica subirse a un cuadrilátero a intercambiar golpes.

Publicidad

Publicidad

El reconocimiento de Jaime Munguía a Jake Paul

“Yo creo que ha ido creciendo y la verdad se le respeta. La verdad que yo respeto a todo aquel que se pone los guantes y se sube al ring, porque al final de cuentas arriesgas tu vida”, comenzó analizando Munguía.

Y además, añadió: “Entonces por el simple hecho de ponerte los guantes, de trabajar, entrenar fuerte todos los días, hacer sacrificio, la verdad que es algo muy difícil. Entonces yo considero que es un peleador que ha ido creciendo poco a poco, que su carrera la está haciendo profesionalmente”.

Jake Paul se ganó el respeto de Jaime Munguía tras la pelea que tuvo ante Mike Tyson. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“A lo mejor a mucha gente no le gusta que hable y eso, pero independientemente de eso ha crecido, ha aprendido. Y yo creo que sí, sí lo considero un boxeador”, completó.

ver también El promotor de Jake Paul confirmó la pelea con Canelo Álvarez: "1000% seguro"

Los planes que hay para Paul en el futuro son que se enfrente contra boxeadores que estén en otro estatus y eso implica campeones, estrellas y demás. Allí apareció el nombre el nombre de Canelo Álvarez y hasta los de Artur Beterbiev y Ryan García, por lo que lo que sigue para el youtuber será verdaderamente interesante.