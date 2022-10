Oscar De La Hoya siguió muy de cerca las acciones de la trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, organizada por MatchRoom Boxing, solo para concluir que esa pelea se quedó muy lejos de estar a la altura de los dos primeros combates entre ambos que a él mismo le tocó promover desde Golden Boy.

En opinión de De La Hoya, Triple-G dejó ver notablemente que el paso de los años ha conspirado contra su versión más demoledora. Y por el lado de Canelo, consideró que ante un oponente así debió haber definido la pelea de manera más espectacular, pese a que se llevó la victoria en decisión unánime.

En la rueda de medios para promover la pelea entre su peleador Gilberto Ramírez y el campeón mundial de peso pesado de la AMB Dmitry Bivol, Oscar De La Hoya recordó también la reciente derrota del Canelo ante el peleador ruso y hasta se permitió hacer al tapatío una sugerencia que de seguro hará enfurecer a Eddy Reynoso, su entrenador y mano derecha.

“Lo que Canelo tiene que hacer es ajustarse, ajusta su plan de ataque, sus entrenamientos, quizá más enfoque, quizá cambiar su estilo. Quizá pensar en agarrar otro entrenador. La derrota no le va a afectar a Canelo, una derrota no te derrumba, no te quita, no te saca del trono", manifestó.

De La Hoya reconoció que Saúl Álvarez sigue siendo actualmente el peleador más icónico del mundo, pero entiende que debe hacer algunos cambios en su boxeo y metodología de trabajo, especialmente si quiere salir victorioso en una revancha ante Dmitry Bivol.