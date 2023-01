No cabe dudas de que Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los peleadores más importantes de los últimos cinco años y esto fue a base de grandes peleas, como de títulos. Por otro lado, sus detractores le achacan no haber enfrentado a los mejores peleadores del momento, ya que siempre buscaba otro tipo de combate.

Por otro lado, quien se sumó a estas críticas fue Artur Beterbiev, campeón del mundo mediopesado CMB, FIB, OMB y The Ring, al marcar que el mexicano no quiso enfrentarlo. Todo esto sucedió cuando al ruso le consultaron por qué no se llevó adelante la pelea ante el peleador de Eddy Reynoso en el 2022.

“No lo sé. ¿Tú por qué crees? Tienes que preguntarle a Canelo, no a mí. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Él fue el que escogió a Bivol, no yo”, expresó a Dev Sahni. Y agregó: “¿Con Canelo?. Si fuera una pelea que surgiera, la tomaría, pero no estoy soñando con esa pelea, para ser sincero”.

Cabe destacar que Artur Beterbiev se prepara para enfrentar a Anthony Yarde el próximo 28 de enero en Gran Bretaña en el Wembley Arena. Por su parte, Canelo Álvarez volvería el próximo seis de mayo, pero por el momento no ha confirmado el rival y así defender sus Títulos Mundiales Unificados.

Dmitry Bivol pide a Artur Beterbiev

Luego de que haya surgido la posibilidad de la revancha contra Canelo Álvarez, Dmitry Bivol comentó en más de una ocasión que él quiere unifilar los cetros de las 175 libras. “Me gustaría pelear por sus cinturones, y sé que él también quiere pelear. Será una gran pelea. Es un oponente duro”, declaró el ruso.