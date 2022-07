En las últimas horas, Jermall Charlo habló de Jaime Munguia y dijo que el mexicano no quiere enfrentarlo porque aún tiene mucho que aprender.

Uno de los peleadores que aún no ha tenido una prueba de fuego a lo largo de su carrera es Jaime Munguia, quien por ahora no ha realizado una pelea importante en las 168 libras. Por otro lado, en las últimas horas, Jermall Charlo tundió al peleador de Óscar de la Hoya al marcar que no quiere enfrentarlo porque todavía tiene mucho que aprender.

Hablar del Campeón de los Medianos CMB es marcar uno de los peleadores más técnicos y complicados que hay en la actualidad. Es peleador con estilo estadounidense, es decir boxea para él, se mueve mucho, conecta poco, pero claro y en sus puños hay poder. Eso es el monarca de las 160 libras del cinturón Verde y Oro.

Por otro lado, Jermall Charlo habló en las últimas horas sobre Jaime Munguia y lo tundió al marcar que no quiere pelear con él. “¿Acaso todos ustedes son haters? Claro que Munguía no quiere pelear conmigo. Es un poco inmaduro. Todavía no ha aprendido lo suficiente”, expresó el estadounidense sobre el peleador de Erik Morales.

Sin duda lo que queda claro es que el nacido en Tijuana aún no pudo cerrar una pelea de nivel de cara a lo que queda en el 2022, por lo que la pelea mundialista aún le queda muy lejos cuando en el horizonte aparece Canelo Álvarez aún dominando en las 168 libras. A su vez, cabe mencionar que esto no se resuelve porque el mexicano pelea bajo la transmisión de DAZN, mientras que el Campeón del CMB en Showtime.

Por otra parte, en las últimas horas un ejecutivo de Showtime comentó que el promotor Jaime Munguia lo bajó del choque. “No digo que las otras sean posibles, pero Munguía tuvo su oportunidad. Estuvimos ahí, en la yarda uno. Su promotor se retiró con la pelea. (Demetrius) Andrade tuvo su oportunidad. Tuvieron ambos sus oportunidades, tuvieron la pelea en la mesa”, comentó.