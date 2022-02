El próximo sábado será una noche de regresos ya que vuelven al ring Keith Thurman y Carlos Cuadras. A ellos se suma Leo Santa Cruz que vuelve ante Keenan Carbajal. Por otro lado, en la previa a su pelea, el Terremoto Santa Cruz comentó que está listo para volver a ser campeón del mundo y que quiere arrebatarle un récord a Canelo Álvarez, ser campeón en cinco categorías diferentes.

Lo sucedido a finales de octubre de 2020 fue histórico ya que, en el Alamodome de San Antonio, Texas, se daba una de las grandes carteleras de boxeo. Especialmente porque se dio con una gran cantidad de público en plena pandemia de COVID-19.

Aquella noche, Leo Santa Cruz perdió de manera categórica ante Gervonta Davis luego de haber recibido un durísimo uppercut. “Me dijo que me confíe, que me quedé ahí. Tiré la derecha tres veces. Fue ahí donde cometí mi error. Me quedé ahí en la esquina, me había tenido que mover. Me dijo que así son las cosas, que así pasa, que me agarró muy bien y pues nada, nomás que tenía que regresar al ring y aprender y regresar más fuerte que nunca”, comentó el Terremoto a Los Ángeles Times en español.

Por otro lado, comentó que ante Carbajal será una pelea de preparación para volver a la cima y ser nuevamente campeón del mundo. De todas maneras, a sus 33 años, la meta para el mexicano es ser campeón en cinco categorías diferentes, como busca Canelo Álvarez de subir a las 200 libras.

“Lo que siempre he querido es ser campeón en cinco divisiones. Esa es mi meta. Ojalá lo podamos lograr. Queremos hacer una pelea más e irnos por las cinco divisiones. Esa es nuestra meta. ¿Para qué? si ganamos cinco divisiones vamos a ser recordados y vamos a ser puestos entre los mejores del mundo. Y es lo que queremos. Queremos ser recordados cuando nos retiremos y para ser introducidos en el Salón de la Fama”, finalizó Leo Santa Cruz.