En unos instantes Ryan Garcia y Javier Fortuna se enfrentarán por el Título Mundial CMB Interino Ligero en Los Ángeles, California. Por otro lado, a minutos de que se enfrenten en el Estadio de Los Angeles Lakers, repasamos la millonaria bolsa que podría llevarse cada uno.

El choque entre el estadounidense y el dominicano genera una gran cantidad de expectativa, en especial porque vuelve a presentarse el expeleador de Eddy Reynoso. Por otra parte, el nacido en California arriba a esta noche con el objetivo de estar tiro a pelea mundialista contra Gervonta Davis o frente a Devin Haney.

Por otra parte, como decíamos estas peleas atrae gran cantidad de fanáticos que vienen a seguir a Ryan Garcia, por lo que dejará una gran cantidad de billetes para él y Golden Boy Promotion. Debido a esto repasamos cuál podría ser la bolsa que se lleve el peleador de Joe Goosen y el Abejón.

Según lo informado por Marca Claro, se espera que el nacido en California se lleve una bolsa superior a los tres millones dólares, a lo que debe sumarse un porcentaje por entradas. Por su parte, para el dominicano la paga debe ser superior a los 150 mil dólares, dinero que se llevó en su derrota contra Joshep Diaz.

Ryan Garcia no descarta ser modelo

A horas de que suba al ring, Ryan Garcia comentó que le gustaría ser modelo, sino interfiere en sus entrenamientos. “¿Sabe qué? Si no me quita tiempo para boxear, entonces podría acomodarlo en algún lugar. Sí, ¿por qué no? Ya sabe, me gusta verme bien. Me gusta usar la mejor ropa", expresó el peleador de Óscar de la Hoya.