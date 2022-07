Canelo Álvarez perdió el pasado mes de mayo después de diez años. Lo hizo ante Dmitry Bivol, ruso que hizo valer su poderío físico luego de que el mexicano subiera de peso para enfrentarlo. Ahora, el oriundo de Guadalajara reconoce sus ganas de tener revancha, pero su compatriota, Gilberto Ramírez, le recomienda que no lo haga.

Zurdo Ramírez le dejó una clara advertencia a Canelo Álvarez, al considerar que no le conviene volver enfrentar a Bivol: "Creo que es una mala idea para Canelo y su equipo ir por esa revancha. No tiene nada que probar en esta división. Tal vez su mente está en querer ganar, pero insisto en que no sería bueno para su equipo ni para él", reflexionó.

Por su parte, Ramírez está muy cerca de concretar su combate frente a Bivol: "Me buscó en su momento y luego me rechazó. Luego llegó Canelo y peleó contra él, y además le terminó ganando. Para mí, al final fue bueno porque lo conoció el mundo y ahora todos hablarán de Zurdo, porque soy el mejor de las 175 libras", explicó el mexicano de 31 años en diálogo con FightHub.

En caso de que le toque enfrentar a Dmitry Bivol, Zurdo Ramírez se tiene plena confianza: "Soy más grande, más guapo y más fuerte que Canelo. Será una pelea genial. Lo conozco bien porque entrenamos juntos en su momento, y ahora es tiempo de aprovechar todo para ganar esa pelea. Le ganaría en una decisión porque manejo mejor la distancia. Creo que la diferencia de tamaño fue determinante contra Canelo. Se cansó muy rápido y Bivol aprovechó genial esa ventaja", analizó.

Espera la confirmación de la pelea

Mientras tanto, Ramírez se mantiene a la espera de que la pelea frente a Bivol sea ratificada: "Estoy seguro de que esta pelea va a pasar. Ya enviaron la carta del AMB para llegar al acuerdo. Los dos estamos en la misma plataforma de televisión. Tenemos un promotor diferente, pero la gente quiere ver esa pelea. Ya estamos negociando juntos entre su equipo y el mío para hacerla".