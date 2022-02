En el día de ayer Nacho Beristáin habló de Saúl Canelo Álvarez y explicó por qué no lo considera el mejor peleador de la actualidad.

Nacho Beristáin explicó por qué Canelo no es el mejor libra por libra

A lo largo de su carrera Saúl Álvarez ha generado más controversias debido a que no logró convencer a los fanáticos que él es un peleador que va ante y gana sin polémica dentro del ring. Por otra parte, mientras esto sucede, Ignacio Beristáin volvió a estar en el medio de esta discusión, pero al comentar por qué todavía no cree que el tapatío es número uno libra por libra.

La batalla por ser el mejor peleador de la actualidad la han librado diferentes peleadores en los últimos años. El más cercano a no recibir críticas en ese escalafón fue Vasyl Lomachenko, quien tras caer por puntos ante Teófimo López, en una pésima pelea, fue desplazado de ese lugar y hoy busca regresar a ese lugar al retar a George Kambosos Jr.

Por otro lado, actualmente es considerado el mejor libra por libra Saúl Álvarez, posicionamiento que no le termina de cuajar a Don Nacho Beristain. “He visto algunas peleas de él y la verdad sigo sin convencerme de que Canelo sea el mejor libra por libra. Técnicamente, a mí en lo personal no me convence”, expresó el reconocido según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “El pecoso es un peleador durísimo, un atleta completo, demasiado fuerte. Creo que en la actualidad no pueden vencerlo y menos Golovkin, que se ha envejecido”. Además, comentó que el mexicano tuvo peleas muy duras, pero que ante el kazajo no salió con la mano en el alto. “Es probable que le pueda dar guerra, pero creo que hoy por hoy está muy por arriba y ganando mucho billete aparte. Hoy por hoy no hay nadie que le pueda llegar”, finalizó Nacho Beristaín al hablar de David Benavídez.

¿Qué le ofreció Matchroom Boxing a Canelo Álvarez?

La relación entre Eddie Hearn y Saúl Álvarez es muy buena, por lo que el tapatío decidió hacer tres peleas con el empresario británico. Debido a esto, Matchroom Boxing le ofreció dos peleas para el 2022, por lo que le garantizaba cerca de 80 millones como pago por pelear primero ante Dmitry Bivol y luego realizar la trilogía contra Gennady Golovkin.