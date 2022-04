Sin duda el anuncio de la salida de Ryan Garcia del equipo de Eddy Reynoso generó un fuerte estruendo en el mundo del boxeo debido a que todo apuntaba a que ambos tenían todo para tener todo el éxito. Sin embargo, el campeón interino del CMB de los ligeros expresó que decidió irse al excusar que el entrenador de Jalisco no le dedicaba tiempo a él, lo que generó un duro ida y vuelta entre él y Canelo Álvarez.

Por otro lado, Óscar Valdez, campeón del mundo CMB Súper Pluma, es entrenador por el mejor entrenador del 2021 y comentó que se sintió muy sorprendido por las palabras de su excaompañero de gimnasio. De todas maneras, en dialogo con la prensa, el de nogales comentó que él habla desde su experiencia, dando a entender que no sabe que vivió el estadounidense.

“Sí me sorprendieron un poquito las declaraciones que escuché. Pero realmente yo hablo por mi experiencia”, comentó el mexicano en conferencia de prensa virtual. Y agregó: “Mi experiencia con él ha ido maravillosa. Gracias a Eddy Reynoso por la atención que merecemos para seguir avanzando, la verdad que hemos hecho un gran trabajo”.

Por otra parte, explicó que previo a ingresar al establo de Eddy Reynoso pensaba que todo iba a estar alineado con Saúl Álvarez y fue todo lo contrario. “Sabemos que Canelo es un pez grande en el mundo del boxeo y yo me considero un pez pequeño. Yo pensaba que con Canelo iba a tener sus manos atoradas, no iba a tener suficiente tiempo para mí, lo cual no fue cierto, fue lo contrario”, explicó.

Togboe provocó a Ryan Garcia

En las últimas horas, el ghanés Togboe habló sobre Ryan Garcia y comentó que cambio de entrenador porque sabe que tiene una dura pelea ante él. “Ryan García sabe que se enfrentará con el mejor, por eso cambió de entrenador”, expresó el peleador africano.