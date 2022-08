En estos momentos Saúl Álvarez se mantiene entrenando de cara a la trilogía contra Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otra parte, de cara al choque, Canelo sacó un documental junto a DAZN y Eddy Reynoso dio los motivos por el cual llevaron adelante el choque contra Floyd Mayweather.

Sin duda aquel combate de septiembre de 2013 marcó a fuego al tapatío debido a que no pudo con uno de los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, el nacido en Guadalajara no lo toma como tan solo una derrota, sino que también como una lección sobre lo que se debe realizar.

A su vez, Canelo Álvarez agradeció haber perdido contra Money ya que se hubiera vuelto loco con la fama. “Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo a ese Canelo con el Canelo de hoy, veo versiones completamente diferentes. Ahora, contra Floyd Mayweather, se daría una pelea completamente diferente”, comentó el peleador mexicano a Making of Canelo Álvarez de DAZN.

Y agregó: “Siempre lo dije. Si hubiese ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces, podría haberme vuelto loco. No era mi momento, y así es como lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo”. Por otra parte, Eddy Reynoso se metió en el barro y explicó porque tomaron esa pelea cuando Floyd Mayweather se encontraba en su mejor momento.

“No hay ninguna excusa. En ese momento porque nosotros nos sentíamos muy bien preparados, convencidos de que Canelo podía ganarle. Hay peleas y riesgos que se tienen que tomar. Nosotros sentíamos que teníamos todo para ganar. Un boxeador más jóven, talentoso, con buena pegada, disciplinado y sin lesiones. Sentimos con lo que veníamos haciendo ofreciendo en peleas anteriores teníamos para ganarle a Floyd Mayweather”, recordó el entrenador de Jalisco.