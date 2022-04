La victoria sobre Yordenis Ugas que le permitió a Errol Spence unificar títulos mundiales en la división de peso wélter lo acercará sin dudas a la posición de privilegio de Canelo Álvarez en la próxima actualización del ranking libra por libra que elabora la revista The Ring.

Tras una larga inactividad, pues no peleaba desde que se impuso en decisión unánime a Danny García en diciembre de 2020, Errol Spence no solo logró conquistar su tercer título mundial en la división de peso wélter imponiéndose a Yordenis Ugas por nocaut técnico en el décimo asalto, sino que además dio un gran paso para reposicionarse como uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo.

Según el ranking que elabora el cónclave de especialistas de la prestigiosa revista The Ring, Spence se ubica actualmente como el quinto mejor boxeador del planeta. Por delante suyo, Saúl El Canelo Álvarez ocupa el primer lugar, seguido por Oleksandr Usyk, Terence Crawford y Naoya Inoue.

Ahora, Spence esperará impaciente la próxima actualización de esa clasificación, pues el hecho de haber derrotado a un campeón mundial, de conquistar el tercero de los cuatro grandes cinturones en las 147 libras, sin dudas lo hará escalar algunas posiciones. De hecho, los merecimientos para superar a Terence Crawford, que actualmente ocupa la tercera posición, están a la vista.

¿Pero le alcanzará para superar a Canelo Álvarez? Cuesta creerlo. Pues si el tapatío era el mejor libra por libra para The Ring incluso antes de volverse campeón mundial indiscutible de peso súper mediano, no hay ninguna razón para creer que dejaría de hacerlo ahora que cumplió con ese gran cometido. Solo una derrota ante Bivol el próximo 7 de mayo podría darle a Spence la oportunidad de dar ese salto.

Toma forma la pelea por el título mundial indiscutible de peso wélter

Por estos días, no hay combate más demandado por los fanáticos del boxeo que un cara a cara entre Errol Spence y Terence Crawford por el campeonato mundial indiscutible de la división de peso wélter. Y esa pelea ya ha comenzado a tomar forma. “Todo el mundo sabe a quién quiero a continuación. Quiero a Terence Crawford a continuación. Esa es la pelea que quiero, esa es la pelea que todos los demás quieren. Terence, voy por ese maldito cinturón”, dijo Spence tras su nocaut a Yordenis Ugas. Crawford, por su parte, salió a aceptar el desafío desde las redes sociales: "Felicitaciones, Errol Spence. Gran pelea. Ahora sucederá la verdadera pelea. No más charlas, no más al otro lado de la calle. ¡Hagámoslo!", escribió.