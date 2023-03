El pasado sábado, David Benavídez volvió al ring para superar a Caleb Plant luego de darle una paliza para llevarse le combate en las tarjetas y se ganó la posibilidad de retar a Canelo Álvarez. Por otra parte, luego de las palabras del estadounidense, Saúl Álvarez habló con la prensa para marcar su postura ante él.

“Tengo mucho respeto por Canelo Álvarez, pero él tiene que darme el tiro ahora. Esto es lo que todo el mundo quiere ver. Yo vs. Canelo. Vamos hacer que suceda en septiembre”, comentó el Monstruo Mexicano luego de que haya superado a su acérrimo rival en Las Vegas.

“Por otra parte, luego de que haya recibido el mensaje, Canelo Álvarez tomó el micrófono y le respondió al Campeón del Mundo Interino. Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más”, expresó el peleador de Eddy Reynoso a medios de comunicación, según Diario As.

Y agregó: Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa. “La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar”.

No hay que olvidarse que la Asociación Mundial del Boxeo tendría pensado reordenar la eliminatoria en supermediano entre David Benavidez y David Morrell. De esta manera, ya son dos los organismos que comienzan a rodear a Canelo Álvarez con un mismo boxeador.