En las últimas semanas, Saúl Álvarez recibió la oferta de Eddie Hearn que enfrente en primera instancia a Dmitry Bivol y luego a Gennady Golovkin. Por otro lado, en las últimas horas, se supo que Chris Eubank Jr podría alejar al kazajo de la trilogía del mexicano, por lo que repasamos parte de la carrera del británico que quiere arruinar las ilusiones de los fanáticos.

La última semana, el peleador británico regresó ante Liam Williams, a quien derrotó por puntos en decisión unánime. Debido a esto, el excampeón interino mediano de la AMB volvió a pedir por el monarca de la Federación Internacional del Boxeo, quien pelearía ante Ryota Murata el próximo mes de abril.

“En el mundo perfecto, lo siguiente es una oportunidad por el título mundial contra Gennady Golovkin. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo. Se trata de perseguir esos cinturones de campeonato o esos grandes nombres que los fanáticos realmente pueden respaldar. No más peleas pequeñas. Esta no fue una pelea pequeña, pero queremos que las próximas capturen la imaginación del público como lo hizo esta y quiero pelear al menos tres veces este año", expresó el Chris Eubank Jr. luego de su victoria.

¿Quién es Chris Eubank Jr.?

Chris Eubank Jr es un peleador británico de 32 años que ostenta un récord de 32 peleas ganadas, 23 por la vía rápida, y dos derrotas, frente George Groves y Billy Joe Saunders, uno de los rivales de mayor renombre de su historial. Por otra parte, a lo largo de su carrera logró ser Campeón Interino AMB Mediano tras vencer a Matvey Korobov. De todas maneras, Eubank dejó de ser monarca luego de que la Asociación Mundial del Boxeo haya decidido dejar en receso todos los monarcas interinos.

¿Es rival para Gennady Golovkin?

Sin duda, este combate, a menos que haya una bolsa millonaria, no debería interesarle a Gennady Golovkin, quien ya tuvo verdaderas pruebas a lo largo de su carrera. El kazajo necesita seguir teniendo nombres que le generen un verdadero desafío para hacer más grandes su legado. Uno de ellos es Ryota Murata, joven campeón de la AMB. A su vez, Chris Eubank Jr no genera peligro, porque no es un noqueador, y de perder no sería ante un top, por lo que es un riesgo innecesario de tomar.