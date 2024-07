La lista puede ser muy larga. Desde David Benavidez, pasando por Terence Crawford, Edgar Berlanga y Jermall Charlo, todos tienen su deseo y sus motivos para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Sucede que el que tiene la palabra final es el tapatío, el campeón de los supermedianos, quien en las últimas horas parece haber elegido. No es ninguno de los mencionados y el nombre que está cerca de subirse al ring es uno que nadie esperaba.

¿Quién es el posible rival de Canelo Álvarez?

Se trata de Chris Eubank Jr. y, según informaciones, las negociaciones están avanzadas hasta el punto de tener muy cerca la confirmación del combate entre el mexicano y el británico. De esta manera, puede confirmar un combate que no estaba en los planes de nadie para el presente, pero si en el deseo de los amantes del boxeo para algún momento de la carrera de ambos pugilistas.

Chris tiene 34 años y su última pelea fue en septiembre del año pasado, cuando noqueó a Liam Smith en una pelea que le permitió mostrar que todavía tiene mucho para dar y que merece una oportunidad por los cinturones de los supermedianos.

Eubank Jr. ya pidió por Canelo Álvarez

En octubre de 2023, Eubank no dudó en pedir por Álvarez y parece que la historia se puede llegar a concretar cuando haya pasado casi un año de su mensaje hacia el mexicano. “Canelo necesita pelear con alguien que entre ahí y le de una patada en el trasero. Alguien que realmente quiere ganar, no sólo sobrevivir, asegurar un día de pago y darle un abrazo dulce después. Esta mierda se está volviendo vergonzosa. No quiero un abrazo… Quiero esa cabellera”, tuiteó Eubank Jr. en su momento de manera contundente. En ese momento, Canelo no le respondió. ¿Habrá encuentro en el ring?

Eubank Jr. nunca fue campeón mundial de los supermedianos, pero lo que si tuvo en su poder fue el título de la IBO. Por lo que esta posibilidad, la cual sería la segunda que tiene en su carrera de ir por la gloria absoluta, es una que Chris no quiere dejar pasar.

Eubank Jr. ya sabe lo que es ser campeón en los supermedianos, por lo que busca recuperar algo que ya tuvo en sus manos. (IMAGO)

De esta manera, con las intenciones de que Canelo vuelva a subirse al ring en septiembre, los caminos, esta vez, parecen llevar hacia Eubank Jr. y que sea el británico el que tenga la chance de retar al campeón. Aún así, esto se trata de un nuevo capítulo en la novela que busca al próximo rival de Saúl y quedará mucho por definir.