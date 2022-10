En el día de hoy, Bob Arum confirmó que han comenzado las negociaciones para que se lleve adelante el choque entre Óscar Valdez y Emanuel Navarrete. De todas maneras, a cuatro meses de la posible fecha del combate, analizamos quién podría salir con la mano en alto el próximo en febrero de 2023.

“Pienso que ambos peleadores han acordado enfrentarse. La pregunta es cuál es la sede”, sorprendió Bob Arum a Fighthype en el día de hoy al comentar que estaría todo acordado para que choque el próximo. Sin embargo, el veterano promotor comentaba que la gran pregunta a responder es dónde se llevará adelante porque se habla de Ciudad de México, Los Ángeles o Phoenix.

Por otra parte, esta pelea sin duda tiene un atractivo interesante ya que tanto Óscar Valdez como Emanuel Navarrete no tienen problemas de ir al frente y llevar adelante una guerra. En especial el Vaquero, quien se caracteriza por no parar de lanzar golpes y arrinconar a todos sus rivales para no parar de atacarlos.

Sin embargo, es en ese punto en el que la balanza se puede terminar de inclinar a favor del peleador de Nogales. Esto se debe a que el peleador de Eddy Reynoso enfrentó a rivales como su compatriota y las pudo sacar adelante, ya sea en el golpe por golpe o en de contragolpe, como sucedió contra Miguel Berchelt. De todas maneras, el excampeón del mundo viene de una dura derrota ante Shakur Stevenson y podría enfrentar a un boxeador que no ido a la lona en su carrera.

Por otra parte, si analizamos rápidamente el palmarés del Vaquero Navarrete, podemos observar que brilló en supergallo, pero que en las 126 libras no fue el mismo porque se lo notó más lento y sin el mismo poder que en las 122. Además, salvo Isaac Dogboe, no tuvo una seguidilla de retadores tops con el que intercambie el dominio de la pelea y que lo expusieran.

En otras palabras, Óscar Valdez es sin duda el gran favorito a llevarse la pelea porque se encuentra asentado en la categoría, porque añadió a su boxeo la faceta defensa y se expuso su mejor momento ante enormes nombres. Sin duda, para el actual Campeón OMB Pluma no solo tiene el gran desafío de chocar con un rival top, sino que además tiene la oportunidad que puede adquirir nuevos recursos para quedarse con la victoria más significativa de su carrera.