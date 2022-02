Una de las grandes ilusiones que tienen los fanáticos del boxeo es que se pueda llegar a dar la trilogía entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, pero por el momento no hay nada oficial. Por otra parte, los fanáticos se comienzan a ilusionar debido a que el kazajo confirmó su preparación de cara a la próxima pelea y que se vienen grandes cosas en el 2022. ¿Se dará la pelea?

Fue Matchroom Boxing quien le puso sobre la mesa a Canelo la posibilidad de volver a realizar el tercer combate ante uno de los boxeadores más complicados tuvo su carrera. Sin embargo, para que se dé esto, el nacido en Guadalajara debe pasar con éxito el combate contra Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado de las 175 libras.

Por otra parte, mientras se espera un anuncio oficial de Saúl Álvarez, Gennady Golovkin ya confirmó que está de vuelve para unificar por los Títulos Mundiales AMB y FIB Medianos. “Feliz de estar de vuelta en el campo de entrenamiento y ver a mi equipo. Espero que pronto se anuncie una fecha para la pelea de unificación con Ryota Murata reprogramada para principios de abril. Tengo muchas ganas de viajar a Japón y más cosas GRANDES en 2022″, comentó en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el kazajo ilusiona a los fanáticos con que se termine de cerrar una de las trilogías más importantes de los últimos cinco años contra Saúl Álvarez. Cabe mencionar que, según ESPN, Canelo ganaría cerca de 85 millones de dólares por realizar los dos peleas con Matchroom Boxing.

En el día de ayer, Mauricio Sulaiman comentó que el mexicano no peleará ante el Campeón del Mundo Crucero del CMB. “Lo que se ha estado oyendo es que Makabu por el momento no va. Por el momento aparentemente los planes cambiaron”, expresó el presidente del CMB en la exposición No te rindas. Boxeo, Virtud y Gloria.