Está confirmado que el próximo sábado 3 de mayo Canelo Álvarez enfrentará a William Scull en Arabia Saudita en los supermedianos. Este duelo no es uno más en la carrera de ambos, sino más bien todo lo contrario, ya que puede ser el encargado de cambiar el futuro y hacerlo para siempre.

El trasfondo detrás de la pelea Canelo Álvarez vs. William Scull

El mexicano y el cubano se encontrarán en las 168 libras. Allí, estará en juego el título unificado e indiscutido de la categoría. Saul tiene en su poder las coronas AMB, CMB y OMB, mientras que William es poseedor de la de la FIB. No hay mucha historia detrás: el que gané será el rey absoluto de los supermedianos.

¿Por qué se dice que no es una pelea más? Bueno, comencemos con el plan principal. Tras el acuerdo que hizo con Turki Al-Alshikh, Canelo buscará vencer a Scull e ir con todos los cinturones a enfrentar a Terence Crawford en uno de los combates más pedidos y esperados por los aficionados en los últimos tiempos. Lo ideado tiene grandes posibilidades de concretarse, debido a que el nivel del tapatío está bastante por encima que el del cubano.

William Scull buscará soprender al mundo venciendo a Canelo Álvarez. (IMAGO)

Claro, poco le importa todo esto a Scull. William no quiere ser un simple animador de la fiesta del gran campeón y buscará hacer su pelea para dar un golpe en la mesa que sería verdaderamente histórico en el deporte. En caso de que esto suceda, algo que no entra en las probabilidades de muchos, se tratará de una verdadera sorpresa. Eso no significa que no sea un escenario que no pueda ocurrir. ¿La esperanza no es lo último que se pierde? Detrás de eso va el retador que irá de punto, pero con la ilusión intacta.

En caso de que el cubano se termine imponiendo, entonces todos se verán sorprendidos y no habrá Canelo vs. Crawford, debido a que sería obligatorio que Saúl vaya por una revancha. En fin, muchos supuestos que solamente se van a dirimir en poco menos de dos meses.