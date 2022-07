El próximo sábado Ryan Garcia regresará al ring frente al dominicano Javier Fortuna en Los Ángeles, California. Por otro lado, a días de su regreso, el peleador de Óscar de la Hoya volvió a enfrentar a Canelo Álvarez y esta vez sumó a sus declaraciones a Floyd Mayweather al decir que ni con los Avengers lo pueden frenar.

Al igual que muchos peleadores, el excampeón del mundo interino del CMB se caracteriza por hacer mucho ruido con sus declaraciones. Esto le ha llevado a ganarse varios enemigos como Gervonta Davis, Devin Haney, Eddy Reynoso, Saúl Álvarez y entre otros.

Por otro lado, en las últimas semanas ha comenzado un ida y vuelta con Canelo Álvarez, a quien despretigió su carrera luego de comentar que enfrentó a un pobre rival para ser campeón del mundo. Debido a esto, Floyd Mayweather salió al cruce y defendió a su exrival al decir que no puede de un momento a otro comenzar a atacar a la persona que te enseño todo.

Por otra parte, a más de una semana de los dichos de Money, Ryan Garcia le contestó al excampeón del mundo con una llamativa frase. “Necesitan que los Vengadores me detengan, necesitan que los Vengadores me impidan hablar. Podría ser Floyd, podría ser Canelo, agreguen todos los GOAT, los necesitan todos. No pueden detenerme”, expresó el joven peleador de California.

Cabe recordar que Andy Ruiz fue otro que criticó las palabras de Ryan Garcia contra sus excompañeros de gimnasio. “Sé que hay gente como Ryan que a veces les gusta hablar mucha mierda. Yo no soy así. Incluso no hablo así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo”, expresó Andy Ruiz, en diálogo con Izquierdazo.