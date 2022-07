Una de las grandes rupturas en el mundo del boxeo en este inicio de año fue el de Ryan Garcia y Eddy Reynoso, del cual Canelo Álvarez tomó partido con su entrenador tras pelearse con su excompañero de gimnasio. Por otra parte, luego de las últimas declaraciones del peleador de Óscar de la Hoya, Floyd Mayweather defendió al tapatío al decir que no puede de un momento a otro salir a criticarlo.

Con el correr de los días suben la temperatura entre ambos boxeadores, donde uno y otro se tiran daros venenosos. “Lo que dijo fue cómico. Luchó por un título vacante contra Matthew Hatton. Tengo mucha gente buena en mi división. No puedo simplemente elegir a Matthew Hatton y convertirme en campeón", comentó el peleador de California luego de que el peleador de Guadalajara haya dicho que antes de hablar debía ganar un centro mundial.

Por otra parte, en las últimas horas quien se metió a la pelea entre ambos fue Floyd Mayweather Jr, quien le dio un baño de realidad al joven boxeador de Óscar de la Hoya. “Miras a Ryan García; primero, está elogiando a Canelo, quieres aprender de Canelo y estás en el campo de entrenamiento de Canelo. Ahora todo es malo”, comenzó a señalar Money en diálogos con Fighthype.

Y agregó: “(Ryan Garcia dice) ‘No me gusta, no me gusta él’. Que logre lo que Canelo ha logrado y luego hable mal de él. Pero no necesita hablar mal de él, de ninguna manera. Todos necesitamos permanecer en nuestro propio carril y formarnos”. Por último, el estadounidense reiteró que no debería haber dicho nada malo de él cuando el peleador de California fue su pupilo.

“Entonces, no necesitas decir nada malo sobre él. De ninguna manera si vos fuiste a su campeonato, aprendiste de él y fuiste su estudiante”, expresó Floyd Mayweather, quien cree que Canelo Álvarez va dar un paso adelante cuando enfrente a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre.