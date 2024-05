Este jueves, el futbol mexicano vivió un partido apasionante entre Pachuca y Pumas UNAM. Finalmente, este último fue quien consiguió la victoria desde los penales, razón por la cual ingresó en la Liguilla. Sin embargo, y luego del último penalti de la tanda, hubo un detalle que pasó desapercibido.

Antes del juego, Almada sorprendió poniendo un once lleno de jóvenes. Por su parte, Lema sacó a la cancha a su once estelar para buscar la clasificación. No obstante, en la primera parte hubo un imprevisto que pudo cambiarlo todo: la expulsión de Nathan Silva a los 28 minutos de la etapa inicial.

Pero a pesar de la ventaja numérica, Pachuca no consiguió abrir el marcador pese a haber estado muy cerca de hacerlo. Es por eso que todo se definió en los penales, instancia en la que Pumas consiguió imponerse. Y tras la definición, los futbolistas albiazules tuvieron un gesto especial.

El gesto de Pumas con Jesús Hernández tras la victoria ante Pachuca

En la tanda de penaltis, ocho de los nueve ejecutantes convirtieron para sus respectivos equipos. Quien falló fue Jesús Hernández, a quien se lo vio muy afectado luego de la derrota de Pachuca frente a Pumas. Y ante esta situación, los jugadores de Gustavo Lema tuvieron un gesto especial.

Tras el último penalti de la serie, el de Robert Ergas, los futbolistas de Pumas UNAM no solo festejaron el triunfo. Resulta que algunos de ellos se dirigieron en dirección de Jesús Hernández para consolarlo, ya que se lo veía muy triste por su fallo.

Y si bien es cierto que en un principio esta situación pasó desapercibida, en las redes sociales pudo visualizarse lo sucedido. Es por eso que los futbolistas del conjunto Albiazul recibieron la aprobación de los aficionados de diferentes equipos por el ejemplar comportamiento que mostraron luego de la victoria.