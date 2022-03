Saúl Álvarez se encuentra en plena preparación de cara su próxima pelea contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, en lo que será su primera presentación en el 2022. Por otro lado, mientras el mexicano se mantiene concentrado en los entrenamientos, Floyd Mayweather le pidió a Canelo que le de una oportunidad a David Benavídez.

Tras su victoria contra Caleb Plant por la vía rápida, el tapatío no paró de recibir críticas para que pelee con el Bandera Roja en el 2022. Sin embargo, tras varias negociaciones, el peleador de Eddy Reynoso enfrentará al ruso y con posibilidad de enfrentar a Gennady Golovkin, quien viaja a Japón para enfrentar a Ryota Murata.

Por otro lado, mientras el Canelo Álvarez se prepara para su próxima pelea, Floyd Mayweather explicó por qué debería enfrentar a David Benavídez. “Uno de los mayores desafíos para Canelo, sin duda alguna, es Benavidez. Es diferente a los demás, porque lanza muchas combinaciones, es joven y conecta muchísimos golpes peligrosos”, expresó a Fight Hype.

Y agregó: “Conmigo fue igual, decían que Canelo no había hecho suficiente. Alguien tenía que darle una oportunidad Canelo contra el mejor de todos, y yo era el mejor de todos. Hoy Canelo es el mejor. Benavidez, Jermall Charlo, o uno de esos muchachos merece una oportunidad. Que le dé al menos a uno de ellos la oportunidad”.

Floyd Mayweather agradece no haber peleado con Margarito

En la entrevista con Fight Hype, el estadounidense comentó que agrade no haber peleador con Antonio Margarito, especialmente tras lo sucedido con Miguel Cotto. “Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados, así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera”, comentó.