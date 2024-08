Después de una nueva presentación de Floyd Mayweather en el marco de una exhibición que lo tuvo enfrentando a John Gotti III, lo que genera curiosidad es saber cuáles serán los pasos a seguir por parte de Money, quien para muchos quedó en deuda en Ciudad de México.

En los últimos días, un rumor que ponía al estadounidense frente a Julio César Chávez se llevó todas las luces, pero la realidad es que los mismos protagonistas se encargaron de confirmar que este enfrentamiento no existirá.

Floyd Mayweather confirmó que no peleará con Julio César Chávez

“Una gran leyenda, es un gran campeón, venció a mi tío dos veces. Lo respeto mucho porque es uno de los mejores de toda la historia. Lo respeto mucho, pero no sería correcto que diéramos una exhibición porque él es muy mayor. Él abrió el camino a lo que soy yo”, sostuvo Floyd.

Mayweather ya tiene 47 años y las exhibiciones que está dando no son de un alto nivel boxístico, sino más bien todo lo contrario. La realidad es que el público espera que Floyd muestre algo más, pero resulta difícil cuando se trata de combates que no son oficiales.

Floyd Mayweather se lució ante John Gotti III en la Arena Ciudad de México. (IMAGO)

De esta manera, no hay nada confirmado ni cerca de lograrse pensando en una nueva presentación de Floyd, quien va observando las posibilidades que ofrece el mercado para decidir contra que rival se vuelve a subir al cuadrilátero.

Lo que no hay que descartar por completo es el retiro definitivo de Floyd. En la Arena Ciudad de México no fue capaz de agotar 20.000 entradas y aunque económicamente son combates que le sirven mucho, la realidad es que Money no necesita probar nada en lo deportivo ni ganancias urgentes.