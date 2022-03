Floyd Mayweather fue uno de los peleadores más buscado en los últimos 15 años debido a que, al igual que Canelo Álvarez, se aseguraban una paga grande en una sola pelea. Por otra parte, en las últimas horas Money volvió a ser noticia luego de que haya comentado que agradece a dios no haber enfrentado a un excampeón del mundo de mexicano.

A lo largo de su carrera, el excampeón del mundo ha sido un verdugo de varios peleadores nacionales, a los que le dio una paliza. Entre ellos se destacan las victorias ante Saúl Álvarez y la guerra contra José Luis Castillo, uno de los peleadores que más batalla le presentó al estadounidense.

Por otro lado, en el día de hoy Floyd Mayweather Jr comentó que agradecía no haber peleado con un mexicano. “Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados, así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera”, expresó el excampeón del mundo a Fight Hype.

Y agregó: “Porque no sabes qué tipo de efecto habría tenido en mí. Esos (golpes) habrían causado estragos después de que mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo terminar matándome en el ring, no sabes lo que podría pasar. Así que a veces tienes ciertas señalas (para enfrentar o no a peleadores), nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos”.

Floyd Mayweather le pidió un favor a Canelo Álvarez

En la misma charla, Money comentó que Saúl Álvarez debería pelear contra el Bandera Roja. “Uno de los mayores desafíos para Canelo, sin duda alguna, es Benavidez. Es diferente a los demás, porque lanza muchas combinaciones, es joven y conecta muchísimos golpes peligrosos”, expresó Floyd Mayweather.