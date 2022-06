En el peso ligero se vive un gran momento debido a que se encuentran una gran cantidad de boxeadores con diferentes estilos que pueden llevar a cualquiera a pensar enormes peleas. Quien apunta esto es Óscar de la Hoya que en las últimas horas comentó que tiene todo para llevar adelante un mega oferta a Gervonta Davis para que enfrente a Ryan Garcia en noviembre de este año. Atención Floyd, el Golden Boy va por tu boxeador.

El cierre del 2022 ya comienza a palpitarse debido a que en próximo 17 de septiembre se realizará la trilogía entre Canelo Álvarez y Errol Spence Jr, mientras que en octubre se daría el choque entre Terence Crawford y Errol Spence Jr. Ante esto, Golden Boy Promotion nuevamente quedaría lejos de un mega combate desde la salida del tapatío de su promotora.

Por otra parte, en las últimas horas, Óscar de la Hoya le dio buenas noticias a DAZN, su empresa y a Ryan Garcia debido a que afirmó que está listo para un mega contrato para Gervonta Davis. “Estoy listo para hacerle a Gervonta Davis una oferta multimillonaria para pelear contra Ryan García en noviembre. Estoy dispuesto a hacer que esta pelea esté disponible en DAZN y Showtime PPV. Divídalo de inmediato al medio y hagamos que esta pelea suceda”, expresó en diálogos con Fight Hype. De esta manera se quedaría con el boxeador que Money intenta retener a toda costa.

Cabe recordar que The Tank afirmó en más de una ocasión que su enfrentamiento contra Rolly Romero era su última pelea bajo la promoción de Floyd Mayweather Promotion. Según el campeón del mundo de la AMB, él quiere comenzar a ser quien tome las riendas de su carrera y decidir que movimientos hacer con ella.

Ryan Garcia le exige a De la Hoya

Por otro lado, previo a las últimas declaraciones de De la Hoya, Ryan Garcia se mostró molesto porque quiere enfrentar Gervonta Davis en noviembre de este año. “No pueden. No lo permitiré. No hay forma. Iré a la guerra para luchar contra Tank. Estoy listo para hacer lo que sea que tenga que hacer, porque al final del día esa pelea me hará ganar mi respeto, y creo que me lo merezco. Así que estoy listo para el desafío. Tengo mucha confianza en vencerlo. Es un gran luchador, no me malinterpreten. Pero yo soy mucho más grande. Y quiero mostrarles a todos lo que puedo hacer. Todo el mundo quiere verlo, y yo estoy listo ahora", comentó el californiano.