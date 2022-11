En las últimas horas, Terence Crawford fue lapidario contra Errol Spence Jr al comentar por qué no se dio la pelea.

Terece Crawford tundió a Errol Spence Jr al explicar por qué no hay pelea

Una de las peleas que se esperaba para el cierre del 2022 era el choque entre Terence Crawford y Errol Spence Jr, pero finalmente todo indica que sucederá el próximo 2023. Por otro lado, en las últimas horas, el nacido en Omaha lanzó munición pesada contra el peleador de Dallas. ¡Pongan el ring porque las palabras ya no bastan!

Sin duda en el peso welter lo que se espera es esta unificación debido a que tienen entre ellos los cuatro títulos más importantes del boxeo, pero el negocio no deja a nadie con la posibilidad de que se lleve adelante la pelea. Es más, según el Campeón de la OMB llegaron empresarios que le ofrecieron el dinero, pero no hubo respuesta.

“Tengo dos compañías que se comunicaron conmigo y querían darme a mí y a Spence 25 millones de dólares garantizados por adelantado. Llamé a Spence. ‘Oye, hermano, mira, escucha, tengo esta compañía que está dispuesta a darnos 25 millones garantizadas. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer?”, comentó Terence Crawford a Fighthype y agregó que el gran culpable es Al Haymon.

Por otro lado, para golpear más en el ego de Errol Spence Jr, el campeón de la OMB recordó que él ahora es su propio jefe. “Yo soy el que habla directamente, Errol Spence no está hablando con Terence Crawford sobre la pelea. Errol Spence no estaba en la mesa. Errol Spence no puede decirte que te mostramos un contrato”, comentó. Y añadió: “Diría que la diferencia entre Spence y yo es que ahora soy mi propio jefe, él no”.

Por último, mencionó que mantuvo diálogos con Al Haymon. “Al me dijo directamente, ‘No dejaré que nadie toque esta pelea. ¿Por qué querrías ponerte un techo? ¿Por qué querrías ponerte un límite?”, recordó Terence Crawford. Y agregó: “Al me dijo sin rodeos, ‘Eso nunca ha pasado en la historia donde dos peleadores se sientan en una mesa, llegan a un acuerdo y hacen una pelea así’. Ni siquiera Floyd Mayweather y Manny Pacquiao”.