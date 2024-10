El universo Conor McGregor es inabarcable. El irlandés aún no está retirado de la actividad profesional, para a veces se comporta como si lo estuviera. En las últimas semanas, comenzó a tomar fuerza una posible pelea con una de las estrellas más importantes del boxeo, el estadounidense Terence Crawford.

ver también Franco Tenaglia no quiere pelear con Conor McGregor y explica los motivos tras ser campeón en boxeo sin guantes

The Notorious recobró notoriedad este fin de semana tras el evento que organizó en Marbella, España, con su empresa de boxeo sin guantes, Bare Knuckle Fighting Championship, debido al gran espectáculo que brindó con la victoria estelar del argentino Franco Tenaglia en la pelea más importante de la jornada.

A los fanáticos les gusta esta versión de Conor empresario, manejando el curso de las cosas y llamando la atención con su estilo tan único, pero la realidad es que todo desean volver a verlo pelear, en acción dentro del octágono de la UFC, donde aún le quedan dos peleas en su contrato. Esta previsto que su vuelta sea en 2025 ante Michael Chandler, pero falta mucho y confirmarlo sería un despropósito.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, otras variantes se abren paso y es allí donde entra el nombre de Terence Crawford. El estadounidense, centrado plenamente en seguir dominando el mundo del boxeo, está enfocado en lograr su objetivo principal de enfrentarse a Canelo Álvarez. El monarca de los superwelter tiene 37 años y el tiempo se empieza a esfumar, pero en 2025 no se descarta para nada que se enfrente al tapatío.

Terence Crawford solamente se quiere enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Esto, sumado a que la propuesta que le acercaron a Crawford sería para pelear en MMA, hicieron que rápidamente se desactive la bomba de una pelea entre Crawford y McGregor, aunque conociendo a Conor y su insistencia que le da como antecedente la pelea que tuvo con Floyd Mayweather en 2017, no hay que cerrar del todo la puerta.

Publicidad

Publicidad

ver también Artur Beterbiev está dispuesto a darle una pelea de revancha a Dmitry Bivol

“Me ofrecieron la pelea y Conor y yo nos pusimos a hablar por teléfono. Le dije: ‘No voy a entrar en ningún octágono contigo para que me puedas dar patadas y codazos y esas cosas’. A veces no se trata del dinero. Puedo ganar dinero, pero tú no vas a darme patadas, amigo”, sostuvo Crawford. Por su parte, McGregor aseguró: “Ya sabes que siempre me están hablando de peleas. Ya he peleado con un boxeador y el mejor boxeador en MMA soy yo”.