El pasado sábado, Mauricio Lara se convirtió en Campeón del Mundo Pluma AMB luego de noquear a Leigh Wood por KO 11 en Gran Bretaña. Por otro lado, luego de admitir que escupió a Josh Warrington, el mexicano no se arrepintió y explicó por qué no cambiaría su actitud ante el excampeón del mundo.

Sin duda la performance realizada por el Bronco en Inglaterra es para aplaudir debido a que viajó por segunda vez y ganó por la vía rápida para no dejar ningún tipo de dudas. A su vez, siempre dejó mal parado a los peleadores que eran promocionados por Eddie Hearn.

Sin embargo, el mexicano fue duramente criticado post pelea debido a que tras ganar quiso ir a pelearse con Josh Warrington. A su vez, tuvo que ser separado por personal de seguridad, por lo que le escupió, lo elevó la ira del excampeón del mundo y quiso ir a buscarlo.

Por otra parte, tras llegar a tierra mexicana, el Bronco Lara habló de su pelea y dijo que no se arrepentía. "Es un tema personal que tengo con él y se dieron las cosas. Lo tenía que ver cara a cara, quería que me viera de nuevo después de un año y medio que no lo veía", expresó el Campeón del Mundo a medios comunicación.

Y agregó: “Esa situación hizo personal esa rivalidad y así siempre va a ser. Siempre que lo vea a la cara así siempre va a ser. Son muchas cosas que traigo en mi cabeza con él. Es un personal que tengo con él”.