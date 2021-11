Luego de irse de Top Rank, Terence Crawford recibió el no de Eddie Hearn y explicó por qué no lo contrataría.

Una de las grades rupturas en el 2021 se dio con Terence Crawford que luego de vencer a Shawn Porter decidió terminar su relación con Bob Arum y Top Rank. Por otra parte, quién ya dijo que no está interesado en contratar al Campeón del Mundo Welter es Eddie Hearn ya que es muy caro y porque no tiene peleadores de su peso para hacerlo pelear.

Sin duda la salida del monarca de la Organización Mundial del Boxeo de Top Rank era un secreto a voces debido a que no conseguía con reconocida empresa una pelea mundialista de peso. Es más, en el 2020 se llevó un bono de un millón de dólares luego de que Arum no le haya conseguido el choque mundialista con Errol Spence Jr.

Por otra parte, tras declararse agente libre, Terence Crawford busca una nueva promotora y Eddie Hearn ya le cerró las puertas debido a que muy caro tenerlo. “Son negocios. Top Rank le ha pagado a Crawford mucho dinero”, comenzó el CEO de Matchroom Boxing en dialogos con iFL TV. Y agregó: “Perdieron mucho dinero y creo que perdieron mucho dinero el fin de semana pasado. Creo que habrían perdido mucho dinero en la pelea de Amir Khan".

Además, el empresario británico destacó que Top Rank no pudo conseguirle la pelea que Crawford quería y que fue la OMB quien convocó el choque con Shawn Porter debido a que no pudo Bob Arum. Por otra parte, el promotor explicó que ellos no pueden darse el lujo de tenerlo en su firma debido a que no tiene peleadores en su peso para retarlo.

“¿Por qué firmaría a Terence Crawford? ¿Qué peleas tengo para Terence Crawford? Quiere pelear contra Errol Spence. Incluso si lo hicieran, y podrían hacerlo, ¿por qué acudirían a nosotros para pelear? Es como Canelo con Caleb Plant. Él tuvo que ir a PBC para hacer esa pelea. No trabajamos con otros muchachos, solo somos gente interna, entonces él (Crawford) también podría firmar con PBC”, explicó al referirse que desde Estados Unidos le consultaron si lo iba llevar a Matchroom Boxing. Y agregó: “No tengo ningún peleador welter para ofrecerle a él, de verdad”.