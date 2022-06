Luego de que Esteban Bermúdez no haya podido unificar el último vierenes, repasamos quienes son los campeones del mundo que tiene México en la actualidad.

Como se sabe, México es nación que ha dado de los mejores campeones del mundo que tuvo la historia del boxeo entre los que se destacan el Púas Olivares, la Chiquita González, Julio César Chávez, Salvador Sánchez y entre otros. Sin embargo, en la actualidad, de 17 categorías, el boxeo nacional apenas tiene cinco monarcas luego de que Esteban Bermúdez no haya podido con el japones Hiroto Kyoguchi quien lo venció por KOT en Guadalajara.

Por otro lado, el primero en perder su corona fue Óscar Valdez ante Shakur Stevenson, en un 2022 en el que Isaac Cruz tuvo la mejor presentación nacional ante el cubano Yuriorkis Gamboa. Debido a esto, en Bolavip decidimos repasar quienes son los campeones del mundo que tiene México en los cuatro organismos más importante de la actualidad del boxeo.

Saúl Álvarez – Campeón unificado Súper Mediano

Sin duda no son los mejores meses para Canelo Álvarez debido a que recibió una paliza por parte de Dmitry Bivol el pasado siete de mayo cuando lo retó por el Título Mundial AMB Medio Pesado. A pesar de haber caído por segunda vez en su carrera, el mexicano es uno de los cinco campeones del mundo de la actualidad de México y el más importante debido a que es monarca unificado de las 168 libras tras conquistar los cetros de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring, cetros que defenderá el próximo 17 de septiembre.

Juan Francisco Estrada – Campeón del Mundo AMB, CMB y The Ring Súper Mosca

El Gallo Estrada es uno de los boxeadores más importante de la actualidad y considerado para la revista de The Ring como el mejor peleador nacional luego de colocarlo en el quinto lugar contra el sexto de Canelo Álvarez. Por otra parte, el de Tijuana no pudo realizar la trilogía contra Chocolatito González porque no podía entrenar luego de haber padecido COVID-19. Por otro lado, el mexicano debe defender ambas coronas contra Joshua Franco.

Emanuel Navarrete – Campeón del Mundo OMB Pluma

Uno de las grandes representantes del boxeo mexicano a nivel mundial es el Vaquero Navarrete, quien en el súper gallo realizó una gran campaña con ocho defensas mundialistas de las cuales siete fueron ganadas por la vía rápida. Actualmente es campeón pluma de la Organización Mundial del Boxeo, peso en el que su potencia bajó y esto se observa ya que en sus últimas tres victorias dos fueron en las tarjetas.

Leo Santa Cruz – Campeón del Mundo AMB Pluma

La última gran presentación que tuvo el Terremoto Santa Cruz fue ante el estadounidense Gervonta Davis con quien perdió por la vía rápida en el sexto round, tras un terrible uppercut de The Tank. Por otra parte, el mexicano viene de vencer por puntos a Keenan Carbajal y la Asociación Mundial del Boxeo lo mantiene como el súper campeón en el peso pluma, cetro que no defiende desde noviembre de 2019.

Julio César Martínez – Campeón del Mundo CMB Mosca

El joven campeón del mundo mosca tuvo su pelea más complicada el pasado mes de marzo luego de haber caído por puntos ante una leyenda, Román Chocolatito González. A pesar de esto, Rey Martínez mantiene su estatus como campeón del mundo debido a que subió a retar al campeón de los súper moscas. Por otra parte, cabe recordar que su gran objetivo es lograr la unificación en las 112 libras.