Saúl Canelo Álvarez se mantiene enfocado en el próximo siete de mayo debido a que enfrentará a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, el mundo del boxeo quiere una victoria mexicana ya que lo depositaría en la trilogía contra Gennady Golovkin, quien viene de unificar con éxito los Títulos Mundiales AMB y FIB Medianos ante Ryota Murata.

Sin embargo, para mucho de los retractores del tapatío, la trilogía entre el nacido en Kazajistán y Guadalajara tiene un claro ganador y es el peleador nacional. A pesar de esto, Daniel Zaragoza, excampeón del mundo súper gallo, no da por muerto al campeón de las 160 libras y sostiene esa posición por la victoria que logró de visitante ante el japones el último fin de semana.

“Me impresionó su buen proceder de Golovkin. Del japonés ni hablar, no aguantó el poderío de GGG”, expresó el monarca de las 122 libras en diálogos con Izquierdazo. Y agregó: “Por supuesto que sí (tiene cualidades para ganar). Aunque ahora esperamos que Canelo supere su obstáculo y verlos en septiembre”.

Sin embargo, Daniel Zaragoza no afirmó que el kazajo pueda imponerse ante el mexicano, aunque destacó que no será un hueso duro de roer para el peleador de Guadalajara. “Eso de poderle ganar no lo sabemos. El boxeo es de estilos, vamos a ver qué nos ofrecen, las dos anteriores dieron muy buen espectáculo”, comentó el exboxeador sobre una de las peleas más importantes para los fanáticos del boxeo.

Julio César Chávez quiere noquear a Daniel Zaragoza

Como se sabe, Julio César Chávez y Daniel Zaragoza chocharán en una exhibición que se realizará en honor a Ignacio Beristaín. “Lo voy a dejar un poquito más feo de lo que está. Voy con uno más viejito que yo, aparte más feo que yo. Con Zaragoza me tocó bailar con la más fea, llevo pichón. Hoy salgo para el Otomí a prepararme, agarrar condición para, con todo el respeto que le tengo a Zaragoza, pegarle una chinga”, expresó el ídolo mexicano en rueda de prensa.