Real Madrid sufrió un inconveniente inesperado en el transcurso de la temporada 2024-25: la gravísima lesión de Eder Militao, que sufrió el peor percance físico que le puede tocar a un futbolista profesional y estará fuera de los campos de juego por lo menos hasta mediados del año próximo.

Ante esta situación, está en los planes de la directiva fichar un zaguero central en el mercado de diciembre-enero, para contar con una variante hasta el regreso del brasileño. Muchos son los nombres que han circulado sobre posibles objetivos, aunque oficialmente no se ha platicado al respecto.

Tras la noticia de que Sergio Ramos está dispuesto a volver al Real Madrid para ser utilizado como opción (aunque desde el club reconocen que al día de hoy no es una alternativa que esté en carpeta), un defensa de lujo y vigente ‘levantó la mano’ para llegar a la Casablanca en el próximo invierno, si las autoridades del ‘Merengue’ lo desean.

En los últimos días, el nombre de Aymeric Laporte, recorrió los medios de prensa españoles, y aprovechando el parón internacional, el periódico ‘El Larguero’ entrevistó al protagonista para preguntarle sobre el presunto interés. Y el jugador no dudó: si lo llaman, acepta fichar por el Madrid.

Aymeric Laporte cambió al Manchester City por Al Nassr [Foto: Getty]

El zaguero actualmente se encuentra en el ‘Al Nassr’ de Arabia Saudita , donde atraviesa un ‘retiro deportivo’ por la diferencia en la competitividad con Europa, pero con un salario astronómico que salvará su carrera. Sin embargo, tiene la intención de volver al máximo nivel y a las ligas de primer mundo para reanudar su actividad profesional.

“No estoy muy al corriente (del rumor), he leído lo mismo que vosotros, así que no hay problema. Suena bien. ¿Si atendería un llamado? Obviamente, no se desprecia a equipos como el Real Madrid“, disparó el defensa de la Selección Española, que se prepara para jugar la continuidad de la UEFA Nations League. Pese a la categoría menor de la Liga Árabe, sigue siendo considerado para el seleccionado nacional de su país por su jerarquía, condiciones y liderazgo.

Otro punto a favor de Aymeric Laporte es que en el conjunto asiático es compañero de Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid, que puede dar fé de su rendimiento en el Al Nassr y que el zaguero aún se encuentra vigente para jugar al más alto nivel y estar a la altura del club más grande del planeta.

Aymeric Laporte y Cristiano Ronaldo, juntos en Al Nassr [Foto: Getty]

Si bien en caso de querer ficharlo, Real Madrid deberá destrabar su salida de Arabia Saudita (tiene contrato hasta 2026), Aymeric Laporte estaría dispuesto a resignar dinero y bajar sus pretensiones salariales para fichar por el ‘Merengue’. Actualmente percibe una cifra imposible de afrontar para el equipo español, pero no sería un problema por la buena predisposición del jugador. ¿Lo llamará Florentino Pérez?

