¿Por qué no juegan Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne en Bélgica vs. Italia por la UEFA Nations League?

La jornada del jueves de la UEFA Nations League ofrece un atractivo encuentro entre Bélgica e Italia por la Fecha 5 de la Zona A2. Ambos equipos integran el grupo de la muerte junto con Francia e Israel y, en el caso de la Azzurra, buscará un triunfo que le asegure finalizar entre los dos primeros desde las 12:45 hs (CDMX), con el valor agregado de que el local contará con algunas ausencias de peso.

Italia es el líder con 10 unidades y los únicos puntos que dejó en el camino fueron precisamente ante Bélgica, cuando empataron 2-2 en el Stadio Olímpico de Roma. No obstante, en aquella oportunidad habían comenzado ganando 2-0 hasta que una expulsión de Lorenzo Pellegrini a los 38 minutos de partido cambió todo. Ahora, estos seleccionados se volverán a cruzar, pero en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

¿Por qué no juega Kevin De Bruyne en Bélgica vs. Italia?

El centrocampista del Manchester City ya está recuperado de su lesión, pero no está listo al 100% físicamente como para exigirlo, motivo por el cual Domenico Tedesco -seleccionador de Bélgica- prefirió no convocarlo . Kevin De Bruyne todavía no está en ritmo, tanto así que apenas suma 23 minutos, repartidos en dos partidos, desde su regreso con los Citizens.

¿Por qué no juega Thibaut Courtois en Bélgica vs. Italia?

El caso de Thibaut Courtois es distinto. Si bien el guardameta se ha perdido los últimos tres cotejos del Real Madrid por lesión, lo cierto es que en agosto de este año presentó su renuncia a la Selección de Bélgica mientras Domenico Tedesco siga siendo el director técnico. La relación entre ambos se rompió tras una serie de diferencias y es un hecho que el portero con pasado en Chelsea y Atlético de Madrid, entre otros, no volverá hasta que no haya un cambio en la banca.