Un multicampeón mundial cree que Ryan García no tiene nada que hacer ante Gervonta Davis

Tras su victoria por nocaut en el sexto asalto ante Javier Fortuna Ryan García indicó que quiere hacer un combate más este año y que espera que su oponente sea Gervonta Davis, para terminar de establecerse como uno de los grandes nombres en la división de peso ligero.

Más allá de las intenciones del californiano, hay un excampeón mundial de múltiples divisiones que está recomendándole tomar cualquier otro camino que no sea Tank. Se trata de Adrien Broner, quien está próximo a hacer su regreso a los cuadriláteros enfrentando a Omar Figueroa el 20 de agosto.

“Honestamente, no creo que Ryan deba meterse con Tank. Lo loco es que tengo mucho amor por Ryan. Me llamó cuando estaba pasando por toda esa mierda (problemas de depresión y ansiedad), hablo con él. No necesita acercarse a Tank en este momento de su carrera", opinó en diálogo con Cigar Talk.

Broner reconoció que un cara a cara entre Ryan García y Gervonta Davis podría ser muy exitoso para el negocio del boxeo, pues ambos son figuras muy convocantes. Pero aseguró que si lo que el californiano quiere es priorizar su carrera deportiva debería tomar otro camino. "Creeme, Ryan no puede meterse con ese pequeño", agregó Broner en una clara alusión a Tank.