El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez no sólo se ha mostrado efectivo en el ring, sino también cuando los fans piden su ayuda ante sus vicisitudes, pues en múltiples ocasiones ha ayudado a niños enfermos, así como a familias que se encuentran en situaciones vulnerables, y esta vez no fue la excepción con Don Cipriano Bocanegra, quien solicitó ayuda del púgil originario de Guadalajara, Jalisco.

Y es que por medio de redes sociales surgió un video de Don Cipriano en el que envía un sentido mensaje al tapatío, pues busca poder volver a tener brazos, ya que los perdió después se tener un accidente que lo electrocutó, por ello usó diversas plataformas para que llegara este aviso a Álvarez, el cual fue retomado por diversos medios de comunicación, así como por fans del también empresario.

En dicho mensaje, Bocanegra también reveló que la finalidad de este video es que “Canelo” pueda regalarle unos guantes de boxeo autografiados para que los pueda rifar y con el dinero recaudado pueda utilizarlo para que pueda adquirir las prótesis que lo puedan ayudar a tener de nuevo movilidad en sus brazos, los cuáles perdió en febrero del año pasado, y a pesar de la ayuda de su familia, eso no ha sido suficiente.

"Buenas tardes Canelo, mi nombre es Cipriano Bocanegra Rodríguez, tengo 65 años. Hace dos años, el 3 de febrero del 2020, tuve un accidente de alta tensión por el cual me quitaron mis manos, como ves me las amputaron. La finalidad de este video es pedirte de favor, si me puedes firmar estos guantes que tengo abajo de mis muñones para poderlos subastar, ya que los costos de mis prótesis son elevados y no están dentro de mis posibilidades”.

Así fue el mensaje que hizo para que llegue a oídos de Saúl, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero seguramente no tardará en hacerlo, ya que es una forma sencilla para llegar al boxeador: "He recibido ayuda de mi familia y amigos con la finalidad de poder tener mis prótesis y ser una persona independiente, gracias", mencionó el afectado, a quien sólo le queda esperar por la respuesta del tricolor.