Uno de los peleadores que aspiraba a ser una gran estrella en superpluma y con grandes aspiraciones en ligero era Miguel Berchelt, pero dos duras derrotas lo alejaron de los grandes focos. A pesar de esto, el Alacrán se muestra confiado en recuperar el cetro del Consejo Mundial del Boxeo.

Fueron dos terribles tropiezos que dejaron en evidencia que al peleador de Cancún le quebró algo en aquella peleas. No es de esperarse debido a que por un lado, el mexicano perdió por la vía rápida ante Óscar Valdez, quien llegó al KO por desgaste, mientras Jeremia Nakathila lo sorprendió con una para mano para ganar en el sexto asalto.

A pesar de esto, Miguel Berchelt le confesó a Izquierdazo que puede volver a ser campeón del mundo CMB, en especial después que Shakur Stevenson abandonó la categoría. “Al final de cuentas y con todo respeto, el entrenador o quien sea puede decir cualquier cosa. Pero quien recibe los golpes y el que va a decidir soy yo”, comentó el boxeador sobre su futuro.

Y agregó: “Ahorita se fue Shakur Stevenson, dejó los títulos vacantes y me gusta esa posibilidad de volver a recuperar mi título. Creo que ese título siempre fue mío, nunca se fue”. Por último, advirtió que si nadie quiere el título volverá a las 130 libras para volver a ser campeón del mundo.

“Si nadie lo quiere yo voy a ir por mi título. Porque creo que es el cinturón más bonito, no es menospreciar a los otros organismos, pero tener ese cinturón es lo mejor”, expresó Miguel Berchelt. Y añadió que “Estuve un año inactivo y me aventaron un tigre rasurado (Nakathila). Al final de cuentas yo estoy aquí para pelear, no me niego a ninguno. Subí, perdí, no pasa nada, es como todo en la vida, se gana, se pierde, pero siempre se aprende”.